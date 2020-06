O website brasileiro Whiplash elaborou uma lista diferente: a das canções rock que já ouvimos demasiadas vezes.

Não quer isto dizer que estas sejam más canções, como salienta o Whiplash. Quer, isso sim, dizer que a sua presença em playlists, na rádio ou até mesmo em centros comerciais é tão ubíqua que já se tornou incómoda.

Da lista de mais de meia centena, que pode ser escutada através deste link, fazem parte nomes como os Red Hot Chili Peppers, Queen, Ramones, Doors, Rage Against the Machine ou Green Day, entre muitos outros.

Confira alguns exemplos:



AC/DC, Back In Black

Nirvana, Smells Like Teen Spirit

Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine

The Eagles, Hotel California

Green Day, Basket Case

Ramones, Blitzkrieg Bop

Rage Against the Machine, Killing in the Name

Queen, We Are the Champions

Doors, Light My Fire

Radiohead, Creep