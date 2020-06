Em 1994, Björk e PJ Harvey marcaram presença nos BRIT Awards, que anualmente celebram o melhor que se faz na música britânica.

A sua presença resultou numa parceria algo inesperada: as duas artistas subiram ao palco para interpretar '(I Can't Get No) Satisfaction', clássico dos Rolling Stones, numa versão mais grunge que a habitual.

Veja aqui a performance: