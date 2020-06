'Smells Like Teen Spirit' é por muitos considerada como a melhor canção dos Nirvana e uma das melhores da história do rock, mas essa não era uma opinião partilhada pelo seu autor, Kurt Cobain.

O malogrado músico chegou mesmo a desvalorizar o sucesso obtido pela canção, e não gostava sequer de a tocar ao vivo.

"Há muitas outras canções que eu escrevi que são tão boas ou melhores", afirmou, em entrevista à Rolling Stone, nos anos 90.

"Como a 'Drain You'. Adoro a letra e não me canso de a tocar. Se tivesse tido o mesmo sucesso que a 'Smells Like Teen Spirit', eu não a apreciaria tanto".

"Toda a gente se focou demasiado nessa canção", continuou. "As pessoas ouviram-na na MTV milhões de vezes. Ficou-lhes martelada no cérebro".

Cobain chegou mesmo a admitir que o riff da canção era uma "cópia" de 'More Than a Feeling', dos Boston. "É um riff tão cliché", disse. "O Krist Novoselic olhou para mim e disse que era ridículo, por isso obriguei-os a tocá-la durante hora e meia".