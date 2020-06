Morreu o rapper norte-americano Tray Savage, aos 26 anos.

Segundo o website TMZ, Savage foi baleado enquanto conduzia pela zona sul de Chicago, cidade de onde era natural.

O músico ainda foi transportado para um hospital local, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Tray Savage estava ligado à editora do também rapper Chief Keef, que em comunicado expressou a sua "tristeza" pela morte do músico.

"Lamentavelmente, não podemos desfazer as ações dos outros. Mas acreditamos piamente que o Tray Savage deveria estar vivo, a continuar com as suas incríveis contribuições para a sociedade", pode ainda ler-se.

Ao longo da sua carreira, Savage editou alguns singles e uma mixtape, "Brain Damage", em 2013. Nesse mesmo ano, colaborou com Chief Keef em 'Chiefin Keef'.