Ana Bacalhau, convidada do Posto Emissor desta semana, falou sobre os novos passos da sua carreira a solo (lançou recentemente o single 'Memória') e também sobre o crescimento do discurso racista e xenófobo em Portugal, com o qual se mostrou preocupada.

"Custa-me que cada vez menos percebamos que somos todos irmãos", argumenta a cantora portuguesa. "Quem tem esse discurso [racista] devia ser obrigado a fazer aqueles testes de ADN [que revelam a] ascendência, porque iriam ter uma surpresa – desagradável para eles".

Pode ouvir aqui a resposta de Ana Bacalhau, pelos 16 minutos.