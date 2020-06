O TikTok está rapidamente a tornar-se numa das redes sociais preferidas dos internautas. E há um nome acima de quase todos os outros: Loren Gray.

Esta norte-americana é a quarta personalidade mais seguida no TikTok, tendo já ultrapassado a marca dos 44 milhões de seguidores. A sua carreira online teve início no Musical.ly, em 2015.

"Não o estava a usar enquanto plataforma. Estava a usá-lo como forma de criar vídeos para o Instagram. Mas, depois, as pessoas começaram a seguir-me no Instagram", explicou, à Forbes.

A adolescência de Grey não foi fácil: teve de abandonar a escola por ser alvo de bullying, devido aos seus vídeos, e passou a estudar em casa. "Tive um momento em que quis parar com tudo. Mas havia uma rapariga, que era fã, que me disse para continuar".

"Não quero explorar o que tenho para fazer dinheiro", admitiu, o que a coloca num campeonato à parte dos demais influencers. "Sempre tive essa mentalidade. Há muitos influencers que olham para os fãs como se fossem um sinónimo para dólares".

Em vez de se preocupar com o seu número de seguidores, Gray prefere focar-se na sua música. 'Anti-Everything', um dos seus singles, já conta com 46 milhões de streams no Spotify. E o vídeo para 'Cake' ultrapassou o milhão de visualizações no YouTube.

"É fixe ver que há milhares de pessoas a ouvir a minha música", acrescentou.