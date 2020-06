A Third Man Records de Jack White divulgou um vídeo dos White Stripes a tocar 'Death Letter', no ano 2000, como forma de celebrar o 20º aniversário do lançamento de "De Stijl", o seu segundo álbum.

Esta performance teve lugar a 15 de junho de 2000 no bar Jay's Upstairs, em Missoula, no estado do Montana, e fará parte da reedição de aniversário de "De Stijl".

Esta reedição incluirá 25 gravações inéditas, incluindo versões de temas de bandas como os AC/DC ou os Velvet Underground.

Veja os White Stripes a tocar 'Death Letter':