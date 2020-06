O espetáculo do projeto Deixem o Pimba em Paz, marcado para 23 de junho, foi adiado.

Em comunicado, a produtora Força de Produção explica que a decisão se segue a um despacho da Câmara Municipal do Porto que proíbe "a realização de qualquer espetáculo, em sala ou ao ar livre, no município do Porto, entre as 19h de dia 23 e as 8h do dia 24 de junho".

"Por este motivo fomos obrigados a alterar a data do espectáculo", escreve-se em comunicado.

O concerto marcado para 23 de junho, noite de São João, passa assim para 25 de junho. O de 24 de junho não sofre alterações.

Os bilhetes já comprados para 23 de junho são válidos para 25 de junho. Os reembolsos podem ser feitos até ao final de domingo, 21 de junho.