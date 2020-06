Tommy Lee, dos Mötley Crüe, foi casado com Pamela Anderson, mas entre as suas ex-conquistas amorosas estão também Naomi Campbell, Pink ou Heather Locklear. Agora, o músico foi questionado numa entrevista radiofónica qual delas é a melhor amante... e não gostou nada da pergunta.

Em conversa telefónica com a apresentadora do programa de rádio australiano Moonman in the Morning, Lee foi confrontado com a pergunta: "és um herói para muitos homens porque namoraste com algumas mulheres bem sexy. Heather Locklear, Pamela Anderson, Naomi Campbell, Pink, de todos os teus amores qual era a melhor?”.

O músico não só não respondeu como desligou a chamada abruptamente. A assessora de imprensa de Lee já veio a público acusar a apresentadora de não ter respeitado a lista de perguntas "banidas".

"Passei-lhe numerosos tópicos sobre os quais o Tommy estaria interessado e disposto a falar", defende, "não fizeram o trabalho deles, portanto eu fiz o meu. Das 50 entrevistas que ele fez na passada semana, foi a única que correu mal". A apresentadora disse que desconhecia as regras: "era suposto perguntar-lhe o quê? Quais são as suas receitas favoritas de bolachas de chocolate?".