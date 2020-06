Billie Eilish obteve uma ordem judicial contra um homem desconhecido que aparecia repetidamente em sua casa, em Los Angeles.

O homem, que tem residência em Nova Iorque, apareceu à porta da casa de Billie Eilish, em Los Angeles, por sete vezes nos passados dias 4 e 5 de maio.

Prenell Rousseau acabou por ser detido e enviado de volta para Nova Iorque.

Agora, por determinação do tribunal e durante três anos, o perseguidor de Billie Eilish não pode entrar em contacto com a cantora ou com os seus pais, nem ficar a menos de 100 metros da família.

Nos documentos entregues em tribunal, a artista de 18 anos explicou que o "comportamento errático" de Prenell Rousseau a deixava, a si e à sua família, com medo. "Enquanto esperávamos que viessem os seguranças, ele sentou-se no nosso pátio a ler um livro, falando sozinho. O meu pai pediu-lhe repetidamente que se fosse embora, mas ele recusava-se".

O homem acabou por ser detido por invasão de propriedade.