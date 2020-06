Ian Holm, ator britânico conhecido pelos seus papéis em "Alien" e na trilogia "O Senhor dos Anéis", entre muitos outros filmes, morreu aos 88 anos, vítima de doença de Parkinson.

A morte do ator foi confirmada pelo seu agente, segundo quem Ian Holm faleceu "pacificamente no hospital, com a sua família e o seu cuidador".

Nascido em Inglaterra em setembro de 1931, Ian Holm entrou na carreira da representação quando o seu dentista o apresentou a um ator reputado, especialista em peças de Shakespeare, que serviu de seu tutor.

Além dos filmes imensamente populares em que viria a participar, desempenhando o papel de Ash em "Alien" e de Bilbo Baggins em "O Senhor dos Anéis", o inglês destacou-se no teatro, recebendo numerosos prémios.

Distinguido pela Rainha de Inglaterra, Ian Holm casou quatro vezes e deixa cinco filhos.