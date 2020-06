O elenco do filme "Quase Famosos" irá celebrar o 20º aniversário da estreia deste, com um podcast de cinco episódios que será lançado a 8 de julho.

O podcast será apresentado por James Andrew Miller, que para além do elenco estará à conversa com o realizador Cameron Crowe, que baseou "Quase Famosos" na sua própria vida.

Estão confirmadas as presenças de Kate Hudson, Frances McDormand, Billy Crudup, Zooey Deschanel, Jimmy Fallon e também do músico Peter Frampton, consultor técnico do filme. Personalidades como Pennie Trumbull, que inspirou a personagem Penny Lane, também participarão.

O podcast estará disponível através do Apple Podcasts, e o primeiro trailer pode ser escutado através deste link.