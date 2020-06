Deixem o Pimba em Paz, o projeto encabeçado por Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, tem uma nova data no Coliseu do Porto.

Depois de esgotados os bilhetes para o espetáculo de 23 de junho, noite de São João, foi marcado novo concerto para 24 de junho.

Os bilhetes custam entre 8 euros e 17 euros.

Recorde aqui as fotos do primeiro de dois concertos esgotados no Campo Pequeno, em Lisboa.