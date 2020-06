Bob Dylan, que hoje lança "Rough and Rowdy Ways", o seu primeiro álbum em oito anos, está a receber uma avalanche de críticas positivas por aquele que é o seu 39º trabalho de estúdio.

No site Metacritic, que agrega as críticas (e classificações) da imprensa especializada, "Rough and Rowdy Ways" apresenta, no seu dia de lançamento, uma média de 97 (de 0 a 100).

Este valor foi obtido depois de reunidas 13 críticas já publicadas, de publicações como NME, Pitchfork, Mojo ou Rolling Stone.

À frente de Bob Dylan neste ranking de 2020 só mesmo Fiona Apple, cujo "Fetch the Bolt Cutters" tem uma média de 98, depois de reunidas 26 críticas.

Curiosamente, Fiona Apple surge na ficha técnica do novo álbum de Bob Dylan, ainda que não seja claro qual foi o seu papel no disco do veterano.

"Rough and Rowdy Ways" começou por ser apresentado por 'Murder Most Foul', um épico de 17 minutos que já foi elogiado por Nick Cave.