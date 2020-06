O Coliseu do Porto reabre as portas ao público este sábado, com um concerto de entrada livre, comemorativo dos 250 anos do nascimento de Beethoven. O espetáculo da Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob direção do maestro Osvaldo Ferreira, começa às 21h30 e terá, na plateia, um setor especial dedicado aos profissionais de saúde.

Entretanto, segundo o Jornal de Notícias, das novas regras do Coliseu do Porto, nesta era pós-confinamento, constam a higienização dos espaços, a limitação de lugares e a sinalética para que os espectadores circulem pela sala da forma mais indicada.

Com capacidade para 4 mil pessoas, o Coliseu do Porto poderá apenas receber, nesta fase, um máximo de 1500.

Nos próximos dias 23 e 24 de junho, a sala da rua Passos Manuel receberá o projeto Deixem o Pimba em Paz, de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo.