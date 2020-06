Jamie Wood, filho mais velho de Ron Wood, deu uma longa entrevista ao Daily Mail, explicando como as drogas fizeram parte da sua infância e juventude.

"Na minha família, as drogas eram normais. Foram parte integrante da minha educação. Ninguém deixava os filhos vir a minha casa depois das aulas", revela o filho do músico dos Rolling Stones.

Filho de Jo Wood e do seu primeiro marido, mas perfilhado e criado por Ron Wood, Jamie Wood diz que consumiu heroína e cocaína entre os 14 e os 20 anos e que há três anos, aos 42 anos, quase morreu de ataque cardíaco.

Desde então, Jamie Wood diz que deixou de fumar canábis e tabaco.

"Quando era criança, cheirava sempre a canábis em casa. Quando tinha 9 ou 10 anos, encontrava cinzeiros cheios de charros e servia-me", recorda o antigo roadie de Harvey Goldsmith, organizador do Live Aid, que também chegou a trabalhar para os Rolling Stones.

"Cresci naquele ambiente. Achava que drogar-me era normal", remata. "Os meus pais sabiam, mas tinham consciência que eu iria tomar as minhas próprias decisões. Quando tinha 16 anos, o meu pai [Ron Wood] veio falar comigo e disse-me: 'diverte-te, mas não deixes que as drogas controlem a tua vida. Tu é que controlas as drogas!'".

Jamie Wood acredita que o pai mudou muito e é agora, aos 73 anos, um pai dedicado das gémeas Alice e Gracie, de quatro anos.