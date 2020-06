Foi avançado em vários grupos de fãs da cena C86 que Alex Taylor, vocalista da banda escocesa Shop Assistants, faleceu em 2005.

Os rumores começaram a circular há alguns dias, após algumas pessoas terem tentado contatar a vocalista para a questionar sobre o novo álbum dos The Motorcycle Boy, a sua outra banda, editado em novembro.

"Tentei falar com ela", escreveu Michael Kerr na página "C86", no Facebook, "mas não cheguei a parte alguma. Pensei que o lançamento do disco a levaria a aparecer novamente em público".

"O marido dela contatou-me no início deste ano para nos dar a notícia. Ainda estou ligeiramente atordoado". Para já não são conhecidas as causas da morte.