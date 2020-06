O ator Danny Masterson, conhecido pelo seu papel na série "That 70's Show", foi acusado de violar três mulheres.

O procurador-geral do condado de Los Angeles emitiu esta semana um mandado de detenção para o ator, que caso seja condenado poderá passar o resto da sua vida na cadeia.

Os crimes terão ocorrido entre 2001 e 2003, envolvendo três mulheres com idades compreendidas entre os 23 e os 28 anos. Uma delas, Chrissie Bixler, é hoje esposa de Cedric Bixler-Zavala, vocalista dos At the Drive-In.

O advogado de Danny Masterson divulgou esta quarta-feira um comunicado no qual rejeita as acusações contra o seu cliente, e diz-se confiante de que o mesmo seja "exonerado" quando "todas as provas forem disponibilizadas". O julgamento está marcado para o dia 18 de setembro.

As autoridades de Los Angeles começaram a investigar o ator em 2016, quando quatro mulheres acusaram Masterson de abusos sexuais. À altura, processaram não só o ator mas também a Igreja da Cientologia, à qual Masterson pertence.

Em Portugal, "That 70's Show" teve como título "Que Loucura de Família". Esta série de culto lançou, também, nomes como Ashton Kutcher e Mila Kunis.