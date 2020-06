A convidada do vigésimo primeiro episódio do podcast Posto Emissor é Ana Bacalhau. A cantora portuguesa, outrora vocalista dos Deolinda, falou sobre a nova canção a solo, 'Memória', e em conversa com Mário Rui Vieira e Lia Pereira confessou que o confinamento a que a pandemia de covid-19 obrigou não foi, para si, especialmente fácil. "Senti raiva, angústia, frustração", partilhou.

Ana Bacalhau comentou ainda em pormenor os protestos contra o racismo que se têm verificado nos Estados Unidos e não só. A forma como tem lidado com a sua imagem, convencendo-se de que a sua opinião tem de ser a mais importante, e a surpresa que teve ao ver-se pintada num muro na freguesia de Benfica, onde viveu, foram outros dos temas da conversa, onde Ana Bacalhau afastou a possibilidade de um regresso a curto prazo dos Deolinda.

No episódio desta semana falamos também dos concertos que começam a ser marcados, nesta era covid-19; das novidades do NOS Primavera Sound, Rock in Rio e do estreante Regresso ao Futuro; da entrevista que fizemos aos Khruangbin e dos novos álbuns de Arca e Phoebe Bridgers.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais para cumprir as recomendações das autoridades de saúde devido à covid-19, esteve a cargo de Mário Rui Vieira e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.