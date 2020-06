Lil Nas X, que se tornou um fenómeno de popularidade no ano passado com a canção 'Old Town Road', pediu desculpa publicamente a Nicki Minaj por sempre ter negado que era seu fã, admitindo que o fazia com medo que descobrissem que era gay. Recorde-se que o músico assumiu a sua homossexualidade publicamente no ano passado.

O rapper era tão fã da artista que tinha inclusivamente uma conta de fãs no Twitter, @NasMaraj, mas quando os fãs começaram a desconfiar que seria ele, Nas X negou veementemente. Só no mês passado, assumiu ser admirador de Minaj, escrevendo "a vida é demasiado curta para fingir que não sou um barb".

Agora, Nas X dirigiu uma mensagem à artista, dizendo "tenho uma canção e gostava de te ter nela..." e um fã questionou-o sobre o facto de sempre ter negado a sua admiração, ao que respondeu: "não queria que as pessoas soubessem que era gay, para ser sincero". Quando um outro seguidor disse que gostar de Minaj não faz com que alguém seja gay, o rapper acrescentou que a indústria do hip-hop "não está feita para aceitar homens gay, ainda".

Foi então que a própria Minaj entrou na conversa, dizendo: "irritou-me um bocado quando negaste ser um barb, mas entendo. Parabéns por teres encontrado mais confiança para falar a tua verdade".