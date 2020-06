O jornalista, documentarista e escritor britânico Louis Theroux revelou ter conhecido o artista urbano Banksy pessoalmente, há 20 anos, num jogo de futebol. Em entrevista ao podcast da BBC That Peter Crouch, Theroux recordou o momento e disse que será uma das poucas pessoas a saber quem é o incógnito artista de Bristol.

Os dois homens assistiram a um jogo do Queens Park Rangers, em 2001, juntos num camarote e trocaram até algumas palavras, conta o jornalista. "Uma das pessoas que estava no camarote era um jovem artista. Era um pouco acanhado, não muito falador, e eu perguntei-lhe 'o que fazes?'. Ele respondeu que era artista urbano e deu-me um pequeno livro da sua arte", recorda Theroux, "olhei e achei que era muito bom e continuei a fazer conversa meio desajeitada. Perguntei-lhe o nome e ele respondeu: 'Banksy'".

"Um ano depois, alguém me perguntou 'já ouviste falar deste tipo chamado Banksy? Ninguém sabe quem ele é'. Eu respondi 'Sim, sei quem ele é - estivemos num jogo dos Queens Park Rangers juntos! Não me lembrava de grande coisa do encontro, mas o facto de ter conhecido o Banksy de forma tão inesperada deixou-me feliz nos últimos 20 anos. Sou uma das poucas pessoas que conheceu o Banksy pessoalmente - e falámos sobre o [jogador] Peter Crouch!".