Deixem o Pimba em Paz, o projeto liderado por Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, tem uma nova data, desta vez no Porto.

Depois de marcar a reabertura dos espetáculos com dois concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, o grupo apresenta-se no Coliseu do Porto a 23 de junho.

Os bilhetes custam entre 10 euros e 17 euros.

"As festas populares foram canceladas e este ano não há Santos, mas junho não é junho sem música pimba, por isso venham celebrar a famosa noite de São João na companhia de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo", pode ler-se em comunicado de imprensa.