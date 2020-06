O mesmo YouTuber que já havia criado 'novas' canções para AC/DC e Metallica, com base na inteligência artificial (IA), dedicou-se agora a criar mais uma entrada para o catálogo dos Nirvana.

Funk Turkey usou uma letra gerada através de IA pelo site Lyrics Rip, que acedeu à base de dados do Genius, onde estão alojadas todas as letras de canções dos Nirvana. A IA é deixada de lado na altura de criar a música, que o YouTuber tocou na sua cozinha, "com uma guitarra Stratocaster barata, um microfone fraquinho e uma cópia antiga do [software] ProTools".

O resultado é 'Smother', uma canção com uma letra criada por computador que pisca, naturalmente, o olho a algumas canções célebres da banda de Kurt Cobain. O autor pede, inclusivamente, desculpa a Dave Grohl. "Eu sei que [ele] detesta baterias feitas em computador, mas foi o melhor que consegui". Veja aqui: