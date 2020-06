Ricky Martin, Mickael Carreira, Carminho e Laura Pausini foram alguns dos artistas a mostrar o seu apoio a Pablo Alborán depois de este ter, esta quarta-feira, revelado aos fãs que é homossexual. O cantor espanhol, autor do dueto com Carminho 'Perdóname', explicou, num vídeo partilhado no Instagram, que precisa de "ser um pouco mais feliz" do que é e que gostaria de servir de exemplo "para tornar o caminho mais fácil a alguém".

Se a fadista comentou o vídeo apenas com um simples coração, o filho mais velho de Tony Carreira escreveu: "gosto muito de ti. Forte abraço, amigo". O porto-riquenho Ricky Martin, que também já assinou um dueto com Alborán, alongou-se um pouco mais na mensagem, começando por dizer "bravo, homem valente. A vida é muito curta para ser vivida por metade".

"São muitas as almas que passam por esta vida sem chegar a aceitar a sua natureza e isso é muito triste", continua Martin, "essa batalha já venceste. Que afortunado que és. Não sabes a quantidade de homens e mulheres que ajudaste com este vídeo. Sinto-me muito feliz por ti. Vive sem medos, Pablo. Tu mereces".

A italiana Laura Pausini foi mais breve, escrevendo apenas: "ontem, hoje, sempre: simplesmente Pablo. É disso que se trata. Muito amor, meu amigo". Recorde abaixo o vídeo do cantor espanhol.