Os Metallica continuam isolados cada um em sua casa, devido à pandemia de covid-19, mas nem isso os impediu de trabalhar no novo álbum, que sucederá a "Hardwired... To Self Destruct", de 2016. A banda adotou a plataforma de videoconferência Zoom para "trocar ideias" entre si, revelou o baterista Lars Ulrich num talk show sueco.

"Até ao momento, pelo menos o lado instrumental e os elementos práticos estão surpreendentemente bons", disse o músico, "portanto, neste momento só precisamos de perceber o que conseguimos criar sem estarmos no mesmo espaço". Acrescenta, também, que as últimas três semanas foram muito boas em termos criativos".

Ulrich garante que os Metallica estão em "modo de descoberta": "enviamos ideias uns aos outros através de email e via Zoom e estamos a tentar fazer música nestas circunstâncias pouco usuais". Enquanto a música nova não chega, a banda tem mantido os fãs atentos ao publicar, todas as segundas-feiras, vídeos de concertos antigos.