O vídeo que os Arctic Monkeys realizaram para 'Do I Wanna Know?', tema de 2013, ultrapassou a marca de mil milhões de visualizações no YouTube.

Esta marca foi atingida quase sete anos após a partilha do vídeo naquela plataforma, a 18 de junho de 2013. Segundo a Music Week, os Arctic Monkeys juntam-se assim a um grupo de elite: apenas 25 vídeos alcançaram tais números.

A banda britânica tem à sua frente artistas como Justin Bieber ('Sorry' obteve 3,29 mil milhões de visualizações), PSY ('Gangnam Style', 3,63 mil milhões) ou Bruno Mars ('Uptown Funk', 3,85 mil milhões).

O líder continua a ser 'Despacito', de Luis Fonsi e Daddy Yankee, que soma mais de sete mil milhões de visualizações. Mais abaixo, no campo das bandas rock - como os Arctic Monkeys - estão grupos como os Imagine Dragons (1,16 mil milhões , por 'Radioactive') e os Guns N' Roses (1,37 mil milhões, 'November Rain').