Um habitante do estado do Louisiana criou uma petição, para que todas as estátuas a homenagear militares da Confederação sejam substituídas por uma de Britney Spears.

Para este habitante, a cantora é "uma heroína do Louisiana" e "um ser humano influente".

Spears nasceu no Mississippi, mas viveu numa pequena localidade no Lousiana, Kentwood, antes de se tornar numa estrela pop.

"Ela já tem uma estrela no 'Corredor da Fama' de Hollywood. Está na altura de o seu estado a honrar com a homenagem que ela merece", pode ainda ler-se na petição, que já conta com quase 50 mil assinaturas.