Os IDLES anunciaram esta semana o lançamento de um novo álbum, "Ultra Mono".

Este será o seu terceiro álbum de estúdio e o sucessor do aclamado "Joy As An Act of Resistance", de 2018.

O disco será editado no dia 25 de setembro, através da Partisan Records, e conterá ao todo 12 canções "estruturadas de forma a captar a sensação de um disco de hip-hop", de acordo com um comunicado divulgado pela banda.

A produção esteve a cargo do produtor de hip-hop Kenny Beats, com a ajuda de Nick Launay e Adam Greenspan. Juntamente com o anúncio do álbum, os IDLES disponibilizaram uma canção nova, 'Grounds':

"Ultra Mono" contará ainda com a participação, em alguns temas, de nomes como Jehnny Beth (Savages), Warren Ellis (Nick Cave and the Bad Seeds), David Yow (The Jesus Lizard) e, mais estranhamente, do cantor jazz Jamie Cullum.

O álbum já se encontra disponível para pré-encomenda. Nos dias 29 e 30 de agosto, a banda britânica irá também fazer dois livestreams especiais de apresentação do mesmo; os bilhetes para estes concertos virtuais podem ser adquiridos através do website dos IDLES.

Confira o alinhamento e a capa de "Ultra Mono":

01. War

02. Grounds

03. Mr. Motivator

04. Anxiety

05. Kill Them With Kindness

06. Model Village

07. Ne Touche Pas Moi (feat. Jehnny Beth)

08. Carcinogenic

09. Reigns

10. The Lover

11. A Hymn

12. Danke