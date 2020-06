"Vida Nova", o disco a solo que Manel Cruz lançou em 2019 em CD e versão digital, estará disponível em vinil a partir da próxima sexta-feira, 19 de junho.

Com o mesmo alinhamento que nos demais formatos, "Vida Nova" poderá ser encomendado através do site da editora Turbina.

Quanto a concertos, Manel Cruz atua no próximo dia 27 de junho, a solo, no Festival Artes à Vila, numa atuação à porta fechada que será transmitida em direto, online, a partir do Mosteiro Santa Maria da Vitória, na Batalha.

A 25 de setembro, o músico do Porto estará - também a solo - no Sons à Sexta, que decorre no Centro de Negócios e Serviços do Fundão.

A 29 de outubro, com banda, Manel Cruz dá um concerto no Teatro Sá da Bandeira, no Porto; o mesmo foi inicialmente marcado para abril e adiado devido à pandemia de covid-19.