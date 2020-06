O Rock in Rio-Lisboa anunciou hoje uma emissão especial de três horas a ser transmitida em direto no próximo dia 27 de junho, a partir das 17h, na SIC Radical, na rádio e nas plataformas digitais do festival. O evento especial, intitulado "Se a vida começasse agora", assinala o momento em que a edição cancelada de 2020 estaria a decorrer e dá início à contagem decrescente para o regresso em 2021.

Além de revisitar alguns dos concertos mais marcantes dos 16 anos do festival, a emissão conduzida por Ana Ventura, João Paulo Sousa e Rita Camarneiro promete mostrar "cenas insólitas e histórias de bastidores" e contar com convidados especiais, entrevistas e atuações de artistas nacionais que já passaram pelos palcos do Parque da Bela Vista.

O evento marcará deixará também algumas pistas para a nona edição do festival, que decorre nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho, com "conteúdos especiais" e jogos que podem render "vários prémios". Recorde-se que estão já confirmadas as atuações dos Foo Fighters, The National e Liam Gallagher no dia 19 de junho do próximo ano.