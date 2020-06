Serj Tankian voltou a deixar duras críticas a Donald Trump e seus apoiantes, entre os quais se inclui o baterista da sua própria banda.

O vocalista dos System of a Down partilhou, no Instagram, a letra de uma das primeiras canções da banda, 'Temper', que contém versos como Freedom cried the marching man / Flags ripped out of their black hands.

"Se adoram esta canção, ou se a ouvem e adoram o Trump, não passam de uns hipócritas - isto são factos", escreveu. Veja aqui: