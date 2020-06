Já é conhecido o cartaz do NOS Primavera Sound, que foi adiado para junho de 2021.

Pelo Parque da Cidade do Porto passarão, de 10 a 12 de junho, os australianos Tame Impala (um dos nomes mais pedidos pelos espectadores do festival), os Gorillaz de Damon Albarn, o rapper Tyler, the Creator, a britânica FKA Twigs, a revelação Doja Cat e os regressados Pavement, assim como Beck, King Krule e Bad Bunny, entre muitos outros.

10 de junho

Tyler, the Creator

Beck

FKA Twigs

Cigarettes After Sex

Mura Masa

Kim Gordon

DIIV

Koffee

Caroline Polachek

Georgia

Octo Octa b2b Eris Drew

Arnaldo Antunes

Black Midi

Throes + the Shine

Penelope Isles

Sherelle

David Bruno

Holy Nothing

Nídia

Arrogance Arrogance



11 de junho

Tame Impala

Pavement

Doja Cat

Chromatics

King Krule

Khruangbin

Bad Gyal

Pabllo Vittar

Jehnny Beth

Avalon Emerson

Rolling Blackouts Coastal Fever

Aurora Halal

Shellac

Special Request

100 Gecs

Okay Kaya

María José Llergo

Montanhas Azuis

Desire

D. Tiffany

Pile

Mvria



12 de junho

Gorillaz

Bad Bunny

Dinosaur Jr.

C. Tangana

Earl Sweatshirt

Little Simz

Paloma Mami

Jawbox

Jamila Woods

Yung Beef

Rina Sawayama

DJ Playero

Helado Negro

OM

Sangre Nueva

DJ Marcelle/Another Nice Mess

Mina & Bryte

Derby Motoreta's Burrito Kachimba

Dry Cleaning

Chico da Tina

DJ Firmeza

Em comunicado, a organização do NOS Primavera Sound sublinha que, em 2021, o cartaz reunirá 63 artistas de 21 nacionalidades e adianta informação sobre os bilhetes.

Os passes para 2021 são postos à venda esta quinta-feira, 18 de junho, às 12h, pelo preço de 120 euros. Os passes VIP custam 200 euros.

Os bilhetes diários, disponíveis a partir de 25 de junho às 12h, custam 60 euros.

Todos os bilhetes comprados para o NOS Primavera Sound 2020 são válidos para 2021, sendo para tal preciso trocar os ingressos no posto de venda original, a partir do dia da abertura da venda para 2021, até ao dia 31 de dezembro de 2020.