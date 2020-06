A Loudwire elegeu aquelas que considera serem as melhores bandas de heavy metal de 30 países - e não esqueceu Portugal.

O website elegeu os Moonspell como o melhor grupo da cena metal portuguesa, "que apela tanto ao público metaleiro como ao gótico".

Tendo evoluído de uma banda de black metal para uma mais conotada com o rock e metal góticos, escreve a Loudwire, os Moonspell "desafiam-se, e aos seus ouvintes, constantemente".

Entre as demais escolhas do site estão nomes como os Black Sabbath (Inglaterra), Metallica (Estados Unidos) ou Sepultura (Brasil). Confira aqui a lista:

Inglaterra: Black Sabbath

Estados Unidos: Metallica

Alemanha: Scorpions

Polónia: Behemoth

Japão: X Japan

Finlândia: Children of Bodom

Islândia: Solstafir

Suécia: Opeth

Dinamarca: King Diamond

Brasil: Sepultura

Israel: Melechesh

Áustria: Belphegor

Canadá: Gorguts

Noruega: Emperor

França: Gojira

Austrália: Portal

Grécia: Rotting Christ

Rep. Irlanda: Primordial

Itália: Rhapsody of Fire

México: Brujeria

Taiwan: Chthonic

Portugal: Moonspell

Índia: Demonic Resurrection

Holanda: Within Temptation

Nova Zelândia: Ulcerate

Singapura: Wormrot

Espanha: Wormed

Suíça: Celtic Frost

Rússia: Arkona

Bélgica: Aborted