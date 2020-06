Roger Waters partilhou com os fãs um vídeo de momentos clássicos dos Pink Floyd, numa versão ao vivo que integrará "Us + Them", o filme-concerto que planeia lançar no próximo outono.

A sequência inclui os temas 'The Happiest Days of Our Lives', 'Another Brick in the Wall Part 2.' e 'Another Brick in the Wall Part 3.' e, à semelhança do que aconteceu em Lisboa em 2018, conta com a participação de um grupo de crianças em palco.

O filme sai em DVD e Blu-ray a 2 de outubro e a sua banda-sonora estará disponível em vinil e CD, podendo já ser escutada nas plataformas de streaming.

A digressão Us + Them aconteceu em 2017 e 2018, tendo os seus 156 concertos sido vistos por dois milhões e 300 mil pessoas. As imagens do filme-concerto são, na sua maioria, de um concerto em Amesterdão, na Holanda, e também de alguns espetáculos no Reino Unido.

Este ano, Roger Waters devia partir novamente em digressão, tendo adiado a mesma devido à pandemia de covid-19.

Veja aqui o "aperitivo" revelado hoje pelo britânico.