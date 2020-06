Com disco novo, "Mordechai", em breve nas lojas, os norte-americanos Khruangbin falaram esta semana com a BLITZ acerca do seu quarto álbum, mas também sobre outros temas, como os protestos que nos Estados Unidos se seguiram à morte de George Floyd.

Apreciadores e colecionadores de música da Ásia, África e outras paragens, os Khruangbin mostraram-se também conhecedores dos sons de Portugal, falando o guitarrista Mark Speer de fado e do ukulele/cavaquinho que os portugueses levaram para o Havaí.

Mas, quando lhe perguntámos se conhecia música portuguesa, a resposta de Mark Speer foi pronta e surpreendente.

"Gosto muito de uma canção chamada 'Jardim Zoológico'", revelou. "Não sei se estou a dizer bem o nome... é de uma cantora chamada Lena d'Água".

Eis a canção de 1983 a que Mark Speer se refere:

Curiosamente, Lena d'Água faz hoje anos, mandando a BLITZ os seus parabéns à autora do melhor disco português do ano passado para o nosso "júri".

"Mordechai", o novo disco dos Khruangbin (palavra que em tailandês significa avião), sai a 26 de junho. Eis um dos seus singles, 'Time (You and I)'.

Recorde aqui a passagem da banda de Houston, no Texas, por Portugal no passado verão - um concerto que Mark Speer considera ter sido "um dos melhores que alguma vez demos em festivais".