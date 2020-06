A sala principal do Hard Club, no Porto, vai reabrir a 1 de julho, com um concerto de Pedro Abrunhosa.

Após a paragem ditada pela pandemia de covid-19, o Hard Club volta assim a receber espetáculos, num "formato diferente".

"Numa sala com uma lotação limitada, com mesas que permitem o distanciamento necessário dos tempos que vivemos, vamos conseguir proporcionar momentos valiosos de espetáculo", pode ler-se no site da sala.

"O músico portuense vai apresentar-se a um Hard Club diferente do habitual e num formato que irá perdurar mesmo quando não tivermos estas regras de distanciamento", escreve-se na mesma página.



A lotação da sala neste concerto será limitada a 110 pessoas.

