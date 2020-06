Depois de muita polémica, explicações contraditórias e problemas legais, Grimes e Elon Musk conseguiram finalmente registar o filho e o site TMZ revelou agora a certidão de nascimento do pequeno X AE A-XII Musk (consulte aqui).

Inicialmente, o casal queria chamar ao primeiro filho, nascido em maio, X Æ A-12, mas como as leis do estado norte-americano da Califórnia não permitem nomes que incluam símbolos e números tiveram de chegar a um meio termo.

O que significa que X é o primeiro nome da criança e AE A-XII o segundo. Apesar de os nomes na Califórnia só poderem usar as 26 letras do alfabeto da língua inglesa, as leis permitem a utilização de hífens e apóstrofos.

A artista canadiana já tinha explicado que o X se refere a uma variável incógnita, que Æ significa amor e/ou inteligência artificial e que A-12 representa o precursor do SR-17, o avião preferido dos pais. O diminutivo carinhoso usado por Grimes é "Little X", "pequeno x" em português.