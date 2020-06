Foi detido em Inglaterra o homem que a Polícia Judiciária acredita ser o mandante da morte do rapper português Mota Jr.

Segundo o Correio da Manhã, João Luzio tem 26 anos e estava escondido na cidade de Manchester, onde foi detido pelas autoridades britânicas.

João Luzio será extraditado para Portugal nos próximos dias.



No passado mês de maio, o primeiro suspeito da morte de Mota Jr foi preso no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, à saída de um voo vindo de Inglaterra.

Mota Jr tinha 28 anos e terá sido morto por homens encapuzados que o esperaram à porta de casa, em São Marcos, Sintra. O seu corpo foi encontrado no passado mês de maio, dois meses depois do desaparecimento.



De acordo com o CM, o móbil do crime foi o roubo.