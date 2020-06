A editora Sub Pop partilhou, no Instagram, uma foto rara dos Nirvana para celebrar os 31 anos do lançamento do seu álbum de estreia, "Bleach".

A foto, tirada em Nova Iorque por Shelli Hyrkas, mostra um Kurt Cobain sorridente perto do baterista Chad Channing (à direita), antecessor de Dave Grohl nos Nirvana.

Veja aqui: