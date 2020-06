John Dolmayan voltou a expressar o seu apoio a Donald Trump, no dia em que o presidente dos Estados Unidos celebrou o seu 74º aniversário.

Descrevendo-se como apoiante da liberdade de expressão, o baterista dos System of a Down caracterizou os apoiantes do Partido Democrata como "fascistas e intolerantes".

"Pertencem ao mesmo partido que lutou para manter a escravatura, para manter a segregação, para impedir as mulheres de votar, e que é diretamente responsável por mais de 70 milhões de abortos, a vasta maioria negros", escreveu.

"Vocês não querem liberdade de expressão. Não a suportam, porque são cobardes e precisam de ser levados com o resto do rebanho. Tenho sorte: pertenço a uma indústria onde se pode ser honesto em relação àquilo em que se acredita, sem sofrer repercussões".

"As gerações futuras estão a ver, como sempre, e triunfarão sobre a vossa insanidade. Boa sorte em novembro, Presidente Trump", rematou.

