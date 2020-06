Adele afirmou estar "viciada" em "I May Destroy You", série de televisão da HBO.

"Isto é a melhor coisa que vi na televisão britânica em vários anos", escreveu, no Instagram. "Vão já vê-la! É saudável, desconfortável, hilariante mas terrivelmente triste e depois estranha".

A série tem 12 episódios, de meia-hora cada, e conta com Michaela Coel no papel principal. "I May Destroy You" foca-se na questão do consentimento sexual na vida contemporânea, procurando fazer a distinção entre "libertação e exploração".

A série está disponível no serviço de streaming da HBO, em Portugal. Veja a publicação de Adele: