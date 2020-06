Carolina Deslandes usou o seu Instagram para louvar a riqueza e diversidade de Portugal.

"Não se fiquem por Lisboa, Porto e Algarve", começa por apelar a cantora-compositora. "É preciso entrar dentro do país para sabermos a bênção e a riqueza que é ser português. É preciso provar a cereja, ouvir a música, conhecer as pessoas. É preciso tirar tempo para conhecer a história que nos trouxe até aqui".



"As pessoas recebem-nos de cotovelos abertos (por causa do covid) mas os sorrisos não têm sinal de pandemia. Tenho tanto orgulho da nossa cultura, da nossa hospitalidade e da nossa arte. Sou portuguesa e não queria ser de mais parte nenhuma do mundo", remata a autora de 'A Vida Toda'.

Carolina Deslandes é uma das artistas confirmadas no festival Regresso ao Futuro, atuando no Teatro Municipal de Bragança a 20 de junho.