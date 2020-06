Nicki Minaj está de volta no vídeo do novo single do rapper Tekashi 6ix9ine, que saiu recentemente da prisão. No videoclip de 'Trollz', a segunda canção que o artista edita desde que está em prisão domiciliária, a rapper surge em topless, apenas com estrelas a tapar os mamilos, e mais provocadora que nunca.

O vídeo, bastante colorido, já foi visto quase 90 milhões de vezes desde que estreou, na quinta-feira passada, no YouTube. Num dos seus versos, Minaj ataca Usher, que em maio se referiu a ela como uma cópia de Lil Kim, dizendo "alguém que o enfie numa clínica".