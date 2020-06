Em resposta a um fã que lhe pediu uma lista dos seus 40 livros favoritos, Nick Cave escolheu meia centena de obras da sua predileção.

"Geralmente, para responder a esta pergunta iria às minhas estantes escolher 40 livros. Mas as minhas estantes estão completamente vazias, pois os mais de cinco mil livros que acumulei ao longo dos anos foram enviados para a Biblioteca Nacional da Dinamarca, onde fazem parte da incrível exposição Stranger Than Kindess", começa Nick Cave por explicar.

"Sem ter a minha biblioteca à minha frente, é um pouco difícil compor uma lista dos 40 livros que mais adoro. O melhor que consigo arranjar é uma 'sacada' de obras que adoro há anos e que me vêm à cabeça agora".

A lista de 50 títulos, "sem qualquer ordem particular", inclui obras de Camille Paglia, Flannery O'Connor, Sylvia Plath, Herman Melville, Bret Easton Ellis, Vladimir Nabokov e William Faulkner, entre muitos outros autores.



American Dreams – Sapphire

Break, Blow, Burn – Camille Paglia

The Largesse of the Sea Maiden – Denis Johnson

The Collected Poems of Langston Hughes

A Good Man is Hard to Find – Flannery O’Connor

I and Thou – Martin Buber

Straight Life – Art Pepper

The Bible – King James Edition

Things Fall Apart – Chinua Achebe

High Windows – Philip Larkin

The Conference of Birds – Attar of Nishapur

My Promised Land – Ari Shavit

The Christ at Chartres – Denis Saurat

King Leopold’s Ghost – Adam Hochschild

America a Prophecy – Jerome Rothenberg

Ariel – Sylvia Plath

The Book of Ebenezer Le Page – Gerald Basil Edwards

The English and Scottish Popular Ballads

The Collected Poems of Emily Dickinson

Shaking the Pumpkin – Jerome Rothenberg

The Killer Inside Me – Jim Thompson

The Collected Works of Saint Teresa of Avila

Moby Dick – Herman Melville

The Mayor of Casterbridge – Thomas Hardy

Mid-American Chants – Sherwood Anderson

Collected Works of Billy the Kid – Michael Ondaatje

American Murder Ballads and Their Stories – Olive Woolley Burt

Poems of W. B. Yeats – Selected by Seamus Heaney

The Good Lord Bird – James McBride

Consolations – David Whyte

Roget’s Thesaurus – Peter Mark Roget

Here I Am – Jonathan Safran Foer

Lives of the Saints – Alban Butler

Inferno/From an Occult Diary – August Strindberg

Poems 1959-2009 – Frederick Seidel

S.C.U.M Manifesto – Valerie Solanas

Complete Poems of E. E. Cummings

The Anatomy of Melancholy – Robert Burton

Dave Robicheaux Novels – James Lee Burke

Victory – Joseph Conrad

A Flower Book for the Pocket – Macgregor Skene

The Informers – Bret Easton Ellis

The Frog Prince – Stevie Smith

Pale Fire – Vladimir Nabokov

Sanctuary – William Faulkner

Short Stories of Anton Chekhov

The Factory Series – Derek Raymond

The Dream Songs – John Berryman

Man’s Search for Meaning – Viktor Frankl

Walkabout – James Vance Marshall