Morreu Katherine Williams-Dunning, filha de Hank Williams Jr., lenda da música country.

Katherine sofreu um acidente de viação no passado sábado, em Henry County, no estado do Tennessee. A sua morte foi confirmada por Holly Williams, sua irmã, nas redes sociais.

"Não tenho palavras", escreveu. "Tudo o que precisamos é que orem por nós".

Ao lado de Katherine estava o seu marido, Tyler Dunning, que foi transportado para um hospital local. Segundo Holly, Tyler encontra-se "estável".

Katherine, de 27 anos, era a filha mais nova de Hank Williams Jr., ele próprio filho de uma outra lenda, Hank Williams. Tinha dois filhos com Tyler Dunning.