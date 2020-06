Michael Clifford, guitarrista da banda 5 Seconds of Summer, foi acusado no Twitter de convidar raparigas menores de idade para o seu quarto de hotel e para a camioneta da digressão, depois dos concertos.

De acordo com as acusações partilhadas no Twitter, estes contactos terão acontecido em 2014, quando os 5 Seconds of Summer andavam em digressão com os One Direction.

O autor da denúncia apagou entretanto os posts, nos quais garantia que Michael Clifford terá tocado "indevidamente" numa fã menor de idade, e que quando a jovem falou do assunto, ninguém acreditou em si.

O músico já respondeu às acusações, garantindo que as mesmas são "completamente falsas".

"As pessoas querem que eu me explique, mas como é que eu posso explicar algo em que nunca participei?", pergunta-se Michael Clifford.

Também o antigo manager dos 5 Seconds of Summer afirma que o contacto não poderia ter acontecido, por razões logísticas. "Quando eu estava com a banda, eles eram sempre acompanhados por numerosos seguranças e membros da equipa".