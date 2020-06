Bob Dylan deu uma rara entrevista ao The New York Times, na qual abordou a morte de George Floyd às mãos da polícia, entre outros temas.

Na sua primeira entrevista à imprensa desde 2016, o músico disse ter-se sentido "enjoado" ao ver Floyd "ser torturado daquela maneira". "Foi para além de horroroso. Esperemos que a justiça chegue rápido à família Floyd e à nação", afirmou.

Para além da morte de Floyd, Dylan abordou ainda a pandemia da Covid-19, que acredita ser "um presságio para outra coisa qualquer".

"A arrogância extrema pode ter consequências desastrosas. Estamos na iminência da destruição. Há muitas formas de pensar sobre este vírus", explicou, numa conversa telefónica com o seu amigo Douglas Brinkley.

Sobre a forma como lida com a mortalidade, Bob Dylan, que no passado mês de maio completou 79 anos, afirmou: "Penso muito na morte da raça humana. A longa e estranha jornada do macaco sem pelo. A vida é tão passageira. Por muito forte ou poderoso que seja, todo o ser humano é frágil perante a morte. Penso nisso em termos gerais, não pessoais".

O novo álbum de Bob Dylan, "Rough & Rowdy Ways", será editado na próxima sexta-feira, 19 de junho.