O canal Nickelodeon confirmou, no sábado, aquilo em que os fãs da personagem SpongBob Squarepants há muito acreditavam: a famosa esponja amarela é membro das comunidade LGBTQ+.

Na sua conta oficial no Twitter, o Nickelodeon publicou uma mensagem em honra do mês do orgulho LGBTQ+, na qual incluiu imagens de SpongeBob, de Korra (de "Avatar", uma personagem queer) e do ator Michael D. Cohen (uma pessoa transgénero).

No passado, o criador da série, Stephen Hillenburg, afirmou que todas as suas personagens são asexuais - sendo que as pessoas asexuais são consideradas parte da comunidade LGBTQ+.