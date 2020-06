Alanis Morissette revelou ter sofrido "uma série de abortos" antes de conseguir ser mãe pela terceira vez. Casada com o rapper Mario Treadway desde 2010, a artista canadiana foi mãe pela primeira vez nesse mesmo ano, tendo depois dado à luz novamente em 2016 e 2019.

À conversa com o ator e humorista Dax Shepard no podcast Armchair Expert, Morisette, hoje com 46 anos, falou sobre as "surpresas devastadoras" das gravidezes interrompidas. "Sempre tive confiança, mesmo quando chove torrencialmente. Tenho sempre fé e esperança que as coisas funcionem", confessou a artista.

"Sou uma otimista que fica deprimida e chora, mas no fim de contas ainda tenho aquela pequena luz", disse ainda, "aquela pequena estrela de Belém continua a balançar-se ali". Depois de ter dado à luz os dois primeiros filhos, Morissette sofreu de depressão pós-parto.