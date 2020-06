O website Loudersound elaborou uma lista com aqueles que diz serem os dez piores álbuns de grandes bandas rock.

Da lista fazem parte nomes como os Deep Purple, Kiss, Led Zeppelin ou Queen, entre outras escolhas.

Confira-a aqui:

Deep Purple - The Battle Rages On... (1993)

Kiss - Carnival Of Souls: The Final Sessions (1997)

Led Zeppelin - Celebration Day (2012)

Alice Cooper - Goes To Hell (1976)

Rolling Stones - Emotional Rescue (1980)

Pink Floyd - Soundtrack from the film More (1969)

Jethro Tull - The Jethro Tull Christmas Album (2003)

Queen - Made In Heaven (1995)

Bob Seger - Noah (1969)

Eagles - On The Border (1974)